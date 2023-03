14-Jähriger verletzt 16-Jährigen bei Probefahrt mit E-Scooter

Der Polizei fallen zwei Jugendliche an einem E-Scooter in der Neu-Ulmer Innenstadt auf. Einer von ihnen ist verletzt, der Roller zudem nicht ordnungsgemäß versichert.

Einer Streifenbesatzung der Polizei sind am frühen Montagabend zwei Jugendliche in der Neu-Ulmer Innenstadt aufgefallen, die an einem auf dem Boden liegenden E-Scooter standen. Dabei sei offensichtlich gewesen, dass einer der beiden sich leicht am Handgelenk verletzt hatte.

Wie daraufhin von den Polizisten festgestellt werden konnte, hatte ein 14-Jähriger offenbar kurze Zeit zuvor den E-Scooter seines 16-jährigen Freundes ausprobieren wollen. Dabei fuhr er wenige Meter auf dem Bürgersteig und dabei versehentlich gegen den 16-Jährigen, der deshalb zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Wie sich weiterhin herausgestellt habe, soll der E-Scooter nicht ordnungsgemäß versichert gewesen sein. Auch soll keine Betriebserlaubnis für den E-Scooter vorgelegen haben. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 30 km/h angegeben. Damit war ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie fahrlässiger Körperverletzung einzuleiten. (AZ)