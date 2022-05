Auftragslage bei Evobus in Neu-Ulm stagniert

Die Nachfrage nach Reisebussen in Europa stimmt Buschef Till Oberwörder zuversichtlich. Doch Sorgen bleiben.

Nach einem guten Jahresauftakt hat der Lastwagenhersteller Daimler Truck seine Erwartungen für 2022 nach oben geschraubt. Ungeachtet des Ukraine-Kriegs und Lieferschwierigkeiten werde nun ein Umsatz von bis zu 50 Milliarden Euro erwartet, 2,5 Milliarden Euro mehr als bisher, sagte Finanzchef Jochen Goetz am Dienstag bei einer Online-Konferenz.

Pandemie macht dem Busgeschäft zu schaffen

Der Absatz der Bustochter Daimler Buses lag im ersten Quartal mit 3600 Einheiten auf Vorjahresniveau. Das Marktumfeld bleibe aufgrund der weiterhin andauernden Folgen der Pandemie für das Busgeschäft herausfordernd. "Dennoch nehmen wir leicht positive Signale unserer Kunden wahr, was sich insbesondere in unserem Europageschäft zeigt", sagte Till Oberwörder, der Leiter der Daimler-Bussparte. Im wichtigsten Markt erzielte die Daimler-Tochter im ersten Quartal ein Absatzplus von 15 Prozent auf 780 Einheiten.

Oberwörder weiter: "Vor allem die leicht anziehende Nachfrage im europäischen Markt stimmt mich zuversichtlich, wenngleich uns der weltweite Lieferengpass an bestimmten Halbleiterkomponenten in den kommenden Monaten deutlich beschäftigen wird."

Im Evobus-Werk in Neu-Ulm sei die Auftragslage derzeit stabil. "Wir arbeiten weiter intensiv daran, in einem volatilen Umfeld unsere Lieferketten abzusichern, und passen unsere Produktionsplanung den Rahmenbedingungen an", so Oberwörder. Trotz dieser Herausforderungen mache "die starke Mannschaft hier in Neu-Ulm einen hervorragenden Job". Das verdiene größten Respekt. Daimler Buses sei weiter uneingeschränkter Marktführer in den wichtigsten klassischen Kernmärkten und habe ein erfolgreiches Geschäftsmodell. "Nach der Pandemie werden Menschen wieder reisen - und wir werden diese Position der Stärke nutzen."

Oberwörder sprach jüngst am Rande der Jahrespressekonferenz von einem herausfordernden Jahr. Der Absatz der Bussparte lag im Jahr 2021 mit 18.700 Einheiten auf Vorjahresniveau und konnte damit die Marktführerschaft in den Kernregionen erhalten. Die Nachfrage nach Komplettbussen ging im Vergleich zum Vorjahr aber zurück, was sich vor allem im Europageschäft gezeigt hat.