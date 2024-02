Autoscheibe am Pfuhler See eingeschlagen: Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Eine Frau stellt ihr Auto am Parkplatz am Pfuhler Baggersee ab. Später muss feststellen, dass eine Scheibe an ihrem Wagen eingeschlagen wurde.

An einem Auto, das am vergangenen Sonntag zwischen 12 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Pfuhler Baggersees geparkt war, wurde durch bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe an der Beifahrertüre eingeschlagen. Die Eigentümerin musste nach ihrem Aufenthalt am See den Schaden feststellen. Weiter wurde eine Stofftasche mit Schuhen, die auf dem Beifahrersitz lag, entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Jetzt werden Zeugen gesucht, die eventuell an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)