Betrunkene findet Wohnung nicht mehr, randaliert und greift Polizisten an

Eine betrunkene 28-Jährige liegt scheinbar bewusstlos im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften attackiert und beleidigt die Frau die Beamten.

Gar nicht mehr zu beruhigen war eine stark alkoholisierte 28-Jährige in der Nacht auf Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Ulmer Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 2 Uhr zunächst ein Notruf über eine bewusstlose Frau im Flur des Hauses ein, woraufhin eine Polizeistreife und ein Rettungswagen an die Adresse entsandt wurden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine 28-jährige Bewohnerin des Hauses zwar nicht bewusstlos, aber wegen ihres Alkoholpegels nicht mehr in der Lage war, ihre Wohnung zu finden und deshalb gegen mehrere Wohnungstüren schlug.

Randalierende Frau muss in Klinik gebracht werden

Als die Polizei die Frau ansprach, fing die 28-Jährige unmittelbar an, die Beamten zu beleidigen und zu bespucken, und versuchte einen der Polizisten zu beißen. Als die Beamten die Frau daraufhin fesseln und in Gewahrsam nehmen wollten, schlug sie einen Polizisten und eine Polizistin mit der Hand ins Gesicht, und trat einem Polizisten gegen den Kopf. Erst mithilfe mehrerer hinzugerufener Polizeistreifen konnte die 28-Jährige überwältigt und zur Dienststelle gebracht werden. Auch dort beleidigte, bespuckte und bedrohte die Frau sämtliche eingesetzten Polizistinnen und Polizisten und wurde schließlich aufgrund der offensichtlichen, psychischen Ausnahmesituation in eine Klinik gebracht. Die 28-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Bedrohung und Beleidigung. (AZ)