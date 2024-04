Bücherei in Pfuhl zieht in die Platzgasse ins frühere "Käferle" um

Standort-Wechsel der Bücherei in Pfuhl: Von der Grundschule geht es in die Platzgasse, ins ehemalige "Käferle". Die Bücherei ist deswegen zeitweise geschlossen.

Die Zweigstelle der Neu-Ulmer Stadtbücherei in Pfuhl zieht in neue Räumlichkeiten. Aktuell ist die Bücherei in den Räumlichkeiten der Grundschule in der Bodelschwinghstraße untergebracht. Hier hat die Außenstelle noch bis einschließlich Donnerstag, 18. April zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Die neuen Räumlichkeiten der Bücherei befinden sich künftig in der Platzgasse 8 in Pfuhl. Dort war zuletzt das "Käferle", ein Geschäft für Kinder- und Damenmoden, untergebracht. Dessen Inhaberin aber hörte auf.

Für die Zeit des Umzugs bleibt die Bücherei von Freitag, 19. April, bis Montag, 6. Mai, geschlossen. So lange wird es ungefähr dauern, bis rund 2500 Bücher, 3200 Kinder- und Jugendbücher, 1000 DVDs, 770 CDs und um die 90 Spiele in den alten Räumlichkeiten verpackt, umgezogen und in den neuen Räumen wieder ausgepackt und einsortiert sind.

Grund für den Umzug: Räume werden für schulische Zwecke benötigt

Erster offizieller Öffnungstag der Zweigstelle in der Platzgasse 8 ist am Dienstag, 7. Mai, von 14.30 bis 18 Uhr. Der Umzug der Bücherei wird nötig, weil die Grundschule in Pfuhl die Büchereiräumlichkeiten nun für eigene schulische Zwecke benötigt. (AZ)