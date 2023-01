Neu-Ulm

Neue Post-Station eröffnet in Neu-Ulm - S'Käferle in Pfuhl schließt ganz

In Neu-Ulm tut sich einiges bei der Deutschen Post. Eine neue Station eröffnet, eine langjährige in Pfuhl schließt.

An mehreren Standorten der Post in Neu-Ulm stehen Veränderungen an. Nach der Staples-Schließung gibt es Ersatz in der Stadtmitte, in Pfuhl schließt die langjährige Station.

Immer wieder gibt es in Neu-Ulm Ärger mit der Post. Vor allem im Zusammenhang mit der Filiale in der Gartenstraße berichten Kunden beinahe regelmäßig von chaotischen Zuständen. Verschärft haben dürfte sich die Lage dort, als im Mai vergangenes Jahres der Post-Standort im Starkfeld aufgrund der Staples-Insolvenz schließen musste. Jetzt aber könnte sich die Situation zumindest ein bisschen entspannen. In der Neu-Ulmer Stadtmitte wird es schon bald eine neue Anlaufstelle für Briefe und Pakete geben. Dafür kommt es im Stadtteil Pfuhl zu einer nächsten Schließung.

