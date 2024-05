Dieb bricht in Keller ein und klaut Bohrmaschine und Waschmittel

Offenbar hat es jemand auf das Kellerabteil einer Neu-Ulmerin abgesehen, denn es war nicht das erste Mal. Nun ermittelt die Polizei.

In das Kellerabteil einer Neu-Ulmerin ist vergangenes Wochenende eingebrochen worden. Dem mutmaßlichen Dieb hat es offenbar an zwei völlig verschiedenen Dingen gefehlt. Wie die Polizei berichtet, brach ein unbekannter Täter oder eine Täterin in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Kellerabteil einer Bewohnerin ein, die in der Schwabenstraße wohnt, und stahl eine Bohrmaschine und Waschmittel. Dabei richtete er oder sie einen Schaden im "niedrigen zweistelligen Bereich an".

In Keller eingebrochen: Polizei ermittelt wegen schwerem Diebstahl

Für die Geschädigte ist der Vorfall auch deshalb ärgerlich, weil erst vor mehreren Monaten in ihrem Kellerabteil eingebrochen worden sei. Wie hoch der Verlust durch die gestohlene Bohrmaschine und das Waschmittel ist, nannte die Polizei nicht. Sie ermittelt nun wegen des "Verdachts wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls", heißt es in dem Bericht. (AZ)