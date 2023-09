Neu-Ulm

Ein großer Leiser: Der Autor Jörg Neugebauer im Porträt

Plus Der Neu-Ulmer Schrifsteller Jörg Neugebauer arbeitet unermüdlich an neuen Texten. Und publiziert bei renommierten Indie-Verlagen

Es gibt die Leisen und die Lauten. Letztere machen mit viel Präsenz in sozialen Medien, auf Youtube, Tiktok und anderen Kanälen auf ihre Arbeit aufmerksam. Und es gibt die Leisen. Die, ohne große Social-Media-Präsenz ihrer Arbeit nachgehen. Zu diesen gehört der Neu-Ulmer Schriftsteller Jörg Neugebauer, seit vielen Jahren in der Region aktiv, unter anderem auch als "Wortkunstlauf" im Duett mit Elvira Lauscher. Aber diesem wie auch anderen öffentlichen Auftritten schob die Corona-Welle einen Riegel vor. Und so ist es etwas still geworden um den 1949 in Braunschweig geborenen Autor, zumindest scheint es so.

Denn auch während Corona-Lockdowns und Auftrittsverboten für Künstler war Neugebauer aktiv und brachte nicht weniger als vier neue Titel heraus. Seit er um 2000 herum zu schreiben begann, veröffentlicht Neugebauer regelmäßig sowohl eigenständige Publikationen als auch in Anthologien, im Deutschen Lyrikkalender, so auch in der 2022er Ausgabe. Regelmäßig steuert er Lyrik in Literaturzeitschriften wie ausser.dem bei. Beim Ulmer Radiosender FreeFm verantwortet und moderiert er 14-täglich die einstündige Sendung "Klassisch modern", worin der Autor seine Auswahl moderner Musik (wie etwa von Bob Dylan, King Crimson, Led Zeppelin oder Amy Winehouse) und dazu passender Literatur, mit Schwerpunkt Lyrik, vorstellt. Ein schönes Format für Literatur und Musik, das es seit 2009 zu mehr als 200 Ausgaben brachte – im Archiv von FreeFm kann man das nachhören.

