Neu-Ulm

vor 33 Min.

Erwin Pelzig sucht und findet in Neu-Ulm die wunden Punkte

Frank-Markus Barwasser als Erwin Pelzig sorgt für ein voll besetztes Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm.

Plus Der Mann mit dem Cordhut begeistert im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm. Weniger wäre in den zweieinhalb Stunden aber manchmal mehr gewesen.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Aufgemerkt! Nach zweimaliger Verschiebung des Auftritts hat sich Frank-Markus Barwasser am Samstagabend im voll besetzten großen Saal des Neu-Ulmer Edwin-Scharff Hauses durch brisante Themen des Alltags gearbeitet.

Mit obligatorischen Cordhut und im karierten Hemd bekleidet suchte Barwasser, alias Erwin Pelzig, zweieinhalb Stunden lang nach wunden Punkten. Wer sich auf Barwasser einlässt, muss wissen, was er tut. Der Träger des bayrischen Kleinkunstpreises ist keiner, der oberflächliche Mundart-Comedy betreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen