Evobus will Kosten sparen: Was das für den Standort Neu-Ulm bedeutet

Evobus will sparen und verlagert den Bus-Rohbau nach Tschechien. Neu-Ulm bleibt Kompetenzzentrum für Reisebusse. Zudem soll investiert werden.

Die Geschäftsführung von "Daimler Buses" und der Gesamtbetriebsrat von Evobus haben ein Zukunftsbild zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der deutschen Standorte vereinbart. So wird das Unternehmen verschiedene strukturelle Änderungen umsetzen, um die jährlichen Kosten in Deutschland dauerhaft zu reduzieren.

Unter anderem wird der Bus-Rohbau für die Werke Ligny-en-Barrois, Mannheim und Neu-Ulm ab dem Jahr 2028 vollständig am Standort Holýšov in Tschechien erbracht. Im Gegenzug konnte der Gesamtbetriebsrat die Verlängerung der bestehenden Zukunftssicherung für die Beschäftigten bei Evobus in Deutschland von aktuell 2024 bis Ende 2033 erreichen. Damit sind betriebsbedingte Kündigungen in diesem Zeitraum ausgeschlossen. Außerdem investiert "Daimler Buses" bis Ende des Jahrzehnts rund 150 Millionen Euro in die beiden deutschen Standorte.

Evobus-Chef Till Oberwörder will die Kosten drücken

Das kommentiert Till Oberwörder, der Chef der Bussparte so: "Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat in intensiven Gesprächen ein Zukunftsbild vereinbart, das unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen soll. Damit schaffen wir für unsere Produktionsstandorte in Mannheim und Neu-Ulm eine langfristige Perspektive. Wir sind und bleiben der einzige Hersteller, der weiterhin in Deutschland Stadt- und Reisebusse fertigt."

8 Bilder Der Ursprung von Evobus: Die Geschichte von Setra in Ulm und Neu-Ulm in Bildern Foto: Setra

Das Unternehmen habe eine klare Roadmap für Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb definiert. Es gebe jedoch viele neue Wettbewerber, die E-Busse anbieten. Diese verschärfte Marktsituation führe dazu, dass die Daimler-Truck-Tochter sich in der Produktion kostenseitig besser aufstellen müsse. "Das betrifft insbesondere unsere deutschen Werke. Wir wollen unseren Kunden auch weiterhin die besten Produkte zu attraktiven Konditionen anbieten - und das Zukunftsbild macht genau dies möglich", so Oberwörder weiter.

Das sagt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende zu den Daimler-Truck-Plänen

Bruno Buschbacher, der Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Evobus äußert sich schriftlich so: "Mit dem Zukunftsbild für Evobus haben wir in Summe ein tragfähiges Ergebnis erreicht. Beide Seiten mussten sich in den Verhandlungen bewegen. Wir sichern die Traditionsstandorte Mannheim und Neu-Ulm langfristig ab und geben den Kolleginnen und Kollegen eine verlässliche Zukunftsperspektive." Beide Standorte hätten nun eine führende Rolle bei der Entwicklung und Produktion künftiger Produkte inne. Ein solches Ergebnis sei nur möglich geworden, weil die Kolleginnen und Kollegen über beide Standorte hinweg geschlossen und solidarisch für ihre Interessen eingetreten seien.

Lesen Sie dazu auch

Der Gesamtbetriebsrat musste die Verlagerung des Rohbaus ins Ausland akzeptieren, weil das Unternehmen nur so die notwendige Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen könne. Eine Blockade hätte demnach für Evobus in den kommenden Jahren nur noch mehr Unsicherheit gebracht und letztlich ein "Sterben auf Raten" bedeutet. Buschbacher: "Wir bedauern diesen Schritt, müssen aber der Realität ins Auge sehen. Nun ist es die Aufgabe des Managements, die notwendigen Investitionen an den deutschen Standorten zu tätigen, für die vereinbarte Ersatzbeschäftigung zu sorgen und Evobus in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Daimler hatte bislang keine Zahlen kommuniziert, wie viele Arbeitsplätze in Neu-Ulm wegfallen. Die Arbeitnehmervertreter gingen bislang davon aus, dass im Zuge der vorgesehenen Maßnahmen nur noch 3000 Menschen einen Job in der Donaustadt haben könnten. 600 Stellen würden wegfallen.

Ausbau der Flexibilität im europäischen Produktionsverbund von Evobus

Als Bestandteil des Zukunftsbilds wird die Daimler-Bussparte die Zusammenarbeit im europäischen Produktionsverbund ausbauen. So werden laut einer Mitteilung zukünftig in Abhängigkeit der Auftragslage Fahrzeugstückzahlen flexibel verteilt. Für die beiden Standorte Mannheim und Neu-Ulm sind die Mindestgrößen der Stammbelegschaft in der Produktion auf jeweils 1500 festgelegt. Eine Deckelung der Produktionsstückzahlen wird es in Deutschland nicht geben. Damit haben die Werke Mannheim und Neu-Ulm die Chance, an künftigem Wachstum teilzuhaben.

Alle neuen Mercedes-Benz Stadt- und Setra Reisebusse für den europäischen Markt werden zukünftig in den Werken Mannheim und Neu-Ulm entwickelt und anlaufen. Dabei werde Mannheim das Kompetenzzentrum für E-Stadtbusse und sich ab 2024 vollständig auf die Produktion von elektrisch angetriebenen Stadtbussen fokussieren. Zusätzlich steigt das Werk stärker in die Komponentenfertigung ein. Neu-Ulm bleibt damit das Kompetenzzentrum für Reisebusse und werde weiterhin als einziger Standort Setra Reisebusse fertigen. Ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen in Neu-Ulm auch elektrisch angetriebene Überlandbusse und ab Ende der Dekade Reisebusse mit batterieelektrischem sowie wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb vom Band laufen.

Elektrisch angetriebene Busse von Daimler Truck für das gesamte Portfolio

"Daimler Buses" will bis zum Jahr 2030 in jedem Segment lokal CO₂-neutrale Modelle auf der Basis von Batterien oder Wasserstoff anbieten. Der Fokus liege zunächst auf den Kernmärkten Europa und Lateinamerika. Bis 2039 sollen im Kernmarkt Europa nur noch lokal CO₂-neutrale Neufahrzeuge vertrieben werden. Im Stadtbus-Segment soll dies bereits ab dem Jahr 2030 in Europa der Fall sein. Auf dem Weg zur weltweiten Elektrifizierung der Personenbeförderung plant die Bussparte ab Mitte der Dekade den ersten vollelektrischen Überlandbus auf den Markt zu bringen. Ab Ende dieses Jahrzehnts sollen Reisebusse mit batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antrieben folgen. "Daimler Buses" setzt analog der Doppelstrategie des Mutterkonzerns Daimler Truck ebenso auf beide Technologien - denn nur so könnten "maßgeschneiderte Zero-Emission-Lösungen für die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden" angeboten werden.

Der Standort Neu-Ulm ist das Kompetenzzentrum für Reisebusse aller Antriebsarten und Teil des Produktionsverbundes von Daimler Buses. Das Werk beschäftigt derzeit rund 3600 Beschäftigte in zentralen Funktionen sowie in der Omnibusfertigung. Im Werk Neu-Ulm findet die Endmontage von Mercedes-Benz und Setra Reisebussen statt. In der eigenen Sitzfertigung entstehen zudem Überland- und Reisebussitze für beide Marken. Gleichzeitig befinden sich das Kompetenzzentrum Lackierung für den gesamten Produktionsverbund, die zentrale Ersatzteilversorgung für Mercedes-Benz- und Setra-Omnibusse, das Daimler Buses Entwicklungszentrum für Sicherheits- und Assistenzsysteme, die Versuchs-Abteilung sowie das Kompetenzzentrum für 3D-Druckteile in Neu-Ulm. (AZ/heo)