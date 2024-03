Ex-Golden-Tulip-Hotel in Neu-Ulm: Inhaber glaubt weiter an neuen Betreiber

Plus Es ist still geworden um die angebliche Übernahme des Neu-Ulmer Parkhotels durch die Plaza-Gruppe. Aber jetzt meldete sich der Inhaber der Immobilie überraschend zu Wort.

Es war Montag, der 16. Oktober 2023, als die Neu-Ulmer Stadtverwaltung per Pressemitteilung eine "neue Perspektive für das ehemalige Golden-Tulip-Hotel" vermeldete. Seitdem ist aber nichts passiert.

Eine Neueröffnung des Hotels war laut diesem Infoschreiben für Anfang 2024 geplant, ein Termin, der jetzt schon nicht mehr haltbar ist. Den potenziellen Pächter nannte die Neu-Ulmer Stadtverwaltung damals nicht. Allerdings wurde durch Recherchen der Redaktion schnell klar, dass es sich um die Heilbronner Plaza-Gruppe handelt. Die dementierte auf Anfrage nicht, ließ nur wissen, dass sie derzeit keine Stellungnahme abgebe, sich aber "baldmöglichst" melde. Das war am 20. Oktober.