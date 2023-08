Ex-Golden-Tulip-Hotel ist auf direktem Weg zur Ruinenlandschaft

Plus Eine Branchenkennerin hält die Neu-Ulmer Hotelimmobilie an der Donau für kaum mehr verkäuflich. Daher sieht ein Stadtrat beim früheren Golden Tulip das Rathaus gefordert.

Nicht mehr zu finden ist das Gebäude an der Donau, das frühere Golden-Tulip-Hotel, auf anter-group.com, der Homepage des Besitzers. Warum, das kann sich auf Nachfrage auch die Neu-Ulmer Stadtverwaltung nicht erklären. Von einem Käufer sei im Rathaus nichts bekannt. Auch sonst scheint es keinen Kontakt mit dem Immobilienbesitzer zu geben. Der Niedergang scheint kaum mehr aufzuhalten.

Eine Anfrage der Redaktion beim Besitzer der Immobilie, jenem Unternehmen aus Düsseldorf, das von den Brüdern Dursun und Filifoz Anter geführt wird, wurde – wie so oft – nicht beantwortet. Unter dem Reiter "Portfolio" taucht das Hotel nicht mehr auf. Einen Käufer oder Pächter, den das Unternehmen ausdrücklich seit über einem Jahr sucht, findet sich bislang ganz offensichtlich bislang nicht. Brüsten wollen sie sich im Gegensatz zu früheren Jahren mit der Immobilie auch nicht mehr.