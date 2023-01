"Faszination Sportwagen": Porsche-Show in der Glacis-Galerie

Die "Retro Classics" sind zu Gast in der Glacis-Galerie: "75 Jahre Faszination Porsche Sportwagen" heißt die Ausstellung, die am Samstag startet.

Eine Ausstellung zur Geschichte von 75 Jahren Porsche wird ab Samstag, 28. Januar, in der Glacis-Galerie Neu-Ulm gewidmet. Gezeigt wird ein Querschnitt durch die ikonischen Modelle des Zuffenhausener Autobauers: den Porsche 911, den es seit nunmehr 60 Jahren gibt - die längste Bauzeit der Welt einer Baureihe - und der in der Glacis-Galerie gleich siebenfach vertreten ist: von der Ur-Variante bis hin zum „G-Modell“ aus den späten 1970er-Jahren.

Auch Modelle der „Transaxle“-Baureihen (Motor vorn, Getriebe an der Hinterachse) werden präsentiert, und zwar in Gestalt des 944, mit dem seinerzeit größten Vierzylinder-Motor, und des 928, dem ersten Serien-Porsche mit V8-Motor. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, eine solch überwältigende Sammlung an Porsche-Sportwagen aus 75 Jahren in die Glacis-Galerie zu holen", freut sich der Center Manager Serge Micarelli. Zu sehen ist die Ausstellung im Einkaufszentrum bis 11. Februar. (AZ)