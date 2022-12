Gewinnspiel: Hier gibt es Tickets für Roland Kaiser

Roland Kaiser kommt im August nach Neu-Ulm. Tickets gibt es im Vorverkauf – und bei unserem Gewinnspiel!

Roland Kaiser geht im kommenden Sommer auf große Open-Air-Tour. Sein Versprechen an die Fans: "Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf höchstem Niveau zu unterhalten, sodass sie mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehen." Das will er auch bei einem Auftritt in Neu-Ulm erfüllen.

Seine mittlerweile über 48 Jahre andauernde Bühnen-Karriere bescherte Roland Kaiser bis jetzt über 90 Millionen verkaufter Tonträger und Hits, die heute mehr als drei Generationen begeistern. Er ist eine deutsche Musikikone. Mit den für ihn typischen verwegenen, zweideutigen Songtexten und dem stets zeitgemäßen Sound bietet Roland Kaiser seinem Publikum über 2,5 Stunden Konzerterlebnis der besonderen Art. Seine Tournee steht unter dem Motto "ALLES O.K.!".

Der Vorverkauf für den Auftritt am 10. August 2023 beim Wiley Open Air hat bereits begonnen. Tickets gibt es unter allgaeu-concerts.de oder – mit etwas Glück – bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen dreimal zwei Tickets für das Konzert von Roland Kaiser. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Roland Kaiser" an gewinnspiel@nuz.de. (AZ)

