Neu-Ulm

vor 32 Min.

"Guter Tag für Neu-Ulm": Firma Pfersich baut Großlager mit Tiefkühlhalle

Plus Der Lieferant für Eishersteller und Confiseure mit gut 100 Beschäftigten investiert gewaltig in den Standort Neu-Ulm. Das Unternehmen will sich für die Zukunft aufstellen.

Von Dagmar Hub

Das Neu-Ulmer Großhandelsuntennehmen Pfersich bricht in die Zukunft auf: Alfred Pfersich, der die heute in der Messerschmittstraße angesiedelte Firma seit 1980 leitet, übergibt die Geschäftsführung an seine Töchter Viola Pfersich und Julia Goetze; auch Matthias Hörnschemeyer ist nun in der Geschäftsleitung. Der Aufbruch in die Zukunft ist verbunden mit dem Spatenstich für ein neues Großhandelslager samt Tiefkühlhalle.

"Einen guten Tag für Neu-Ulm" nannte Neu-Ulms zweiter Bürgermeister Johannes Stingl ( CSU) den Spatenstich. Ein Spatenstich für einen Neubau dieser Größenordnung – 2600 Quadratmeter, von dem etwa 700 Quadratmeter Tiefkühlhalle sind – sei ein tolles Event für die Stadt. Alfred Pfersich, der 74-jährige Geschäftsführer, betonte auch die Wichtigkeit eines Trockenlagers für das etwa 180 Sorten umfassende Schokoladenangebot des Unternehmens; Schokolade lagert am besten bei 16 bis 18 Grad. Die Entscheidung für den Bau des Großhandelslagers war bereits 2018 gefallen, doch verzögerte sich der Baubeginn aufgrund von Corona und der Energie- und Baukrise. Investiert werde ein einstelliger Millionen-Euro-Betrag.

