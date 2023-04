Heckscheibe von BMW in Neu-Ulm eingeschlagen

Ein Fahrer stellt seinen Wagen in der Kantstraße in Neu-Ulm ab. Als er zurückkehrt, ist die Heckscheibe des BMWs eingeschlagen.

Als ein 61 Jahre alter Mann am Ostersonntag zu seinem Auto zurückkehrte, war die Heckscheibe des BMWs eingeschlagen. Die Polizei, die den Schaden auf etwa 300 Euro schätzt, sucht unter Telefon 0731/8013-0 nach Zeuginnen und Zeugen.

Der Fahrer hatte den Wagen am Karsamstag gegen 17 Uhr ordnungsgemäß in der Kantstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er tags darauf gegen 19 Uhr zurückkehrte, hatte ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin die Heckscheibe eingeschlagen. (AZ)