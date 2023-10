Neu-Ulm

20:00 Uhr

Heißer Bossa: German Brass begeistert in Neu-Ulm

Plus Eine Benefizkonzerteihe Grundton-D zu Gast in Neu-Ulm: In der Kirche Sankt Johann Baptist begeisterte Germann Brass auf höchstem Niveau das Publikum.

Von Florian L. Arnold

"Grundton D" - das ist eine Benefizkonzertreihe des Deutschlandfunks (DLF) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Das "D" stehe nicht nur für "Dur", so DSD-Chef Dr. Steffen Skudelny. Es steht auch für "Dankbarkeit". Dankbar zum Beispiel dafür, dass ein Ort wie St. Johann Baptist noch da ist. Denn die 1922 von Architekt Dominikus Böhm im expressionistischen Stil erneuerte Kirche trug im Krieg schwere Blessuren davon und musste ab 1946 rekonstruiert werden. Das Blechbläserensemble German Brass hatte also in Neu-Ulm eine denkbar schöne Kulisse für seine Klangreise durch 350 Jahre, wobei die Streuung der Musikstücke, wie immer bei German Brass, von "Klassik bis Komisch, von Ernst bis Burlesk" reichte. Ein besonderer Spaß die Anmoderationen von Hornist Klaus Wallendorf.

Mit staubtrockenem Humor leitete er jedes Musikstück ein, mal gereimt, mal als treffende Kurzsatire, und ein bisschen albern darf es zwischendrin auch mal sein. So wird man sich wohl fragen, was "Bachblüten" und "Schillerlocken" miteinander zu tun haben. Bei Wallendorf sehr viel, wenn man die Logik mal Logik sein lässt: "Es ist nicht glaubhaft überliefert, ob Friedrich Schiller die nach ihm benannten Locken nur getragen oder auch verzehrt hat (…) aber nun wünschen wir Ihnen mit diesen besonderen Bach-Blüten viel Vergnügen".

