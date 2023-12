Kiosk am Ludwigsfelder Baggersee aufgebrochen

Der Kiosk am Ludwigsfelder Baggersee ist aufgebrochen worden. Entwendete Tische wurden unweit des Tatorts wieder aufgefunden. Wer hat etwas mitbekommen?

Am Ludwigsfelder Baggersee ist der Kiosk aufgebrochen worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen 30. November und 5. Dezember. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennten die bislang unbekannten Täter ein Vorhängeschloss am Kiosk, das die Schiebetüre zu den zwei Umkleidekabinen versperrte. Zwei dort gelagerte Tische wurden entwendet, unweit des Tatorts aber seien sie zurückgelassen worden. In den eigentlichen Kioskbereich gelangten die Täter laut Polizei nicht. Ein Entwendungsschaden entstand nicht. Das Vorhängeschloss wurde beschädigt, hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinpektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)