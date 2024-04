Neu-Ulm

15:31 Uhr

Konstantin Wecker kommt mit den Liedern seines Lebens nach Neu-Ulm

Seit rund 50 Jahren steht Konstantin Wecker auf der Bühne. Nun gewährt er im Konzert persönliche Einblicke in sein Leben und seine Karriere - am 9. Mai in Neu-Ulm.

Mit einem neuen Duo-Programm "Lieder meines Lebens" gewährt Konstantin Wecker während seiner aktuellen Tournee sehr persönliche Einblicke in sein Schaffen - und das auch in Neu-Ulm. Erstmals wird der Sänger im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus zu Gast sein. Das Konzert findet am Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, statt. Seit mehr als 50 Jahren prägen Lieder das Leben von Konstantin Wecker. Für den Sänger ist dies Grund genug, die vergangenen Jahrzehnte auf unzähligen Bühnen für sich und sein Publikum Revue passieren zu lassen. Mit dem neuen kammermusikalischen Programm "Lieder meines Lebens" präsentiert der Münchner Musiker, Komponist und Autor gemeinsam mit seinem Pianisten und langjährigen Wegbegleiter Jo Barnikel seine persönlichen poetischen Highlights – von den Anfängen bis heute. Diese Songs stehen auf dem Programm Darunter werden Klassiker sein wie "Wenn der Sommer nicht mehr weit ist", den in den 70er-Jahren geschriebenen "Willy", "Wut und Zärtlichkeit", "Manchmal weine ich sehr", aber auch "Die Irren" aus der allerersten LP "Die sadopoetischen Gesänge des Konstantin Amadeus Wecker". Bekannt ist Konstantin Wecker heute vor allem als Liedermacher. Er komponierte aber auch für Film, Fernsehen und Musiktheater, als Schriftsteller veröffentlicht er Prosa und Lyrik, einige markante Film- und Fernsehrollen als Schauspieler ergänzen das künstlerische Schaffen. Das Publikum dürfe sich im Konzert nun auch auf die eine oder andere Überraschung mit fast schon vergessenen Songs freuen, kündigt der Veranstalter an. Eines sei für den leidenschaftlichen Pazifisten und engagierten Antifaschisten stets gleich gewesen: "In meinen Liedern habe ich meine Zerbrechlichkeit, meine Verwundbarkeit immer zugelassen." Gefunden hat er dabei immer sich selbst – und damit auch seine Anhänger, für die seine Zeilen immer Inspiration waren. Und noch immer sind. Sie alle erwartet ein Abend, der Mut macht Liedern und Gedichten, deren Kraft noch viele Jahre unser Leben prägen werden. (AZ) Info: Tickets gibt es im Vorverkauf unter der Nummer 0761 88849999 sowie online bei den Ticketplattformen Reservix und Eventim.

Themen folgen