Kunstprojekt in Steinheim: Der Bauzaun wird zur Open-Air-Galerie

Plus Hans Peter Moser hat in dem Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim eine Frischluftgalerie am Bauzaun erdacht. Zweimal im Jahr gibt es Kunst am Wegesrand.

Von Florian Arnold

Bauzäune sind ein notwendiges Übel. Sie sind nicht schön anzusehen, in der Regel weisen sie auf etwas Lästiges wie eine Baustelle oder eine Absperrung hin. Nichts, was man mit Kunst in Verbringung bringen würde. Doch Hans-Peter Moser aus Steinheim hat Kunst und Bauzaun zueinander gebracht.

So kam es zu dem Projekt „Kunst am Bauzaun“ in Neu-Ulm

Die Idee für „Kunst am Bauzaun“ als ganzjährige Open-Air-Galerie kam dem Ingenieur im Herbst 2021. Da begann direkt vor seinem Haus eine Baumaßnahme für die neue Kindertagesstätte, ein verbreiterter Weg musste angelegt werden, dem die alte Hecke zum Opfer fallen musste – bis dahin die Trennung zwischen dem Moser'schen Grundstück und dem benachbarten Parkplatz der Mehrzweckhalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

