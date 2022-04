Mann schlägt am Neu-Ulmer Bahnhof zu und greift dann Polizisten an

Bei einem Streit in Neu-Ulm schlägt ein 35-Jähriger einem Mann ins Gesicht. Als die Polizei kommt, leistet er Widerstand.

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Neu-Ulmer Bahnhof hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Am Freitag gegen 17.40 Uhr kam es aus bisher unbekanntem Grund zu einem Streit zwischen einem 35-Jährigen und einem 32-Jährigen. Laut Zeugenangaben schlug der Ältere seinem Widersacher mit der flachen Hand ins Gesicht. Als die Polizei kam, verhielt sich der 35-Jährige aggressiv und wurde daher in Gewahrsam genommen.

Die Polizei Neu-Ulm leitet Strafverfahren gegen den Mann ein

Dabei und bei der Fahrt zur Dienststelle kam es nach Angaben der Polizei zu Angriffs- und Widerstandshandlungen gegenüber den Beamtinnen und Beamten. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)