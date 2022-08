Merkwürdiger Bau in Neu-Ulm: Was steckt hinter dem tempelähnlichen Gebilde?

Das Bauwerk an der Wiblinger Straße in Neu-Ulm ähnelt einem Tempel, den Asterix-Architekt Numerobis erbaut haben könnte. Was weiß die Stadt darüber?

Dem einen oder anderen dürfte es womöglich schon aufgefallen sein: An der Wiblinger Straße in Neu-Ulm auf Höhe der dortigen Kleingartenanlagen steht ein merkwürdiges Gebilde. Es ähnelt einem Tempel, den Numerobis erbaut haben könnte. "Alexandrias bester Architekt" ist bekannt aus dem Asterix-Zeichentrickfilm "Asterix und Kleopatra". Doch dass er für das Beton-Bauwerk in Neu-Ulm verantwortlich ist, gilt als höchst unwahrscheinlich. Handelt es sich bei ihm schließlich um eine fiktive Persönlichkeit. Was weiß man also bei der Stadt darüber?

Eine Sprecherin der Stadt Neu-Ulm hält sich auf Nachfrage bedeckt. Man gehe der Sache schon nach, heißt es. Mehr könne sie dazu im Moment nicht sagen. Auch nicht, ob der Bau genehmigt wurde oder es sich dabei um einen Schwarzbau handelt. Er befinde sich auf einem Privatgrundstück. Beschwerden darüber gebe es offenbar keine. Passanten und Anwohner hätten sich bislang diesbezüglich nicht bei der Stadtverwaltung gemeldet.

Das Beton-Gebilde steht auf einer Betonplatte. Bei der Stadt Neu-Ulm hält man sich zum Bauwerk bedeckt. Foto: Alexander Kaya

Im Asterix-Comic sollte Numerobis einst in drei Monaten einen prunkvollen Palast für Julius Cäsar errichten. Ein schwieriges Unterfangen für ihn, stürzten seine Bauten bis dato auch mal in sich zusammen. Erst mithilfe des Zaubertranks der Gallier gelang es ihm. Wenngleich Bösewichte zwischenzeitlich für Lieferschwierigkeiten sorgten und die Steine ausgingen. Gut möglich, dass auch in Neu-Ulm das Material ausging. Die an je zwölf Punkten aufgestapelten fünf Betonringe mit einem Stahlträger darüber machen zumindest nicht den Eindruck, als sei dieses Bauwerk damit schon fertiggestellt. (AZ/krom)