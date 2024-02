Mit 74 predigt Pfarrer Ernst Burmann wieder

Kinder taufen, Paare trauen, Seelsorge leisten: Ernst Burmann wird viel zu tun haben. Als Vertretungs-Dorfpfarrer übernimmt der Neu-Ulmer drei Gemeinden im benachbarten Baden-Württemberg.

"Der Papst ist 87 und der amerikanische Präsident 81 Jahre alt, weshalb soll ich nicht mit 74 Jahren ein Dorfpfarrer sein", sagt Ernst Burmann und lacht herzlich. Der rüstige Pfarrer im Ruhestand, der mit seiner Familie in Neu-Ulm lebt und aus dem Frankenland stammt, darf nämlich "bis auf Weiteres" ehrenamtlich als Grenzgänger die evangelischen Pfarrgemeinden Holzkirch mit Breitingen, Neenstetten und Weidenstetten betreuen.

Ernst Burmanns Leitspruch: "Alles zur größeren Ehre Gottes"

Frohgemut und glücklich blickt Ernst Burmann, der am 17. März 75 Jahre alt wird, in die Zukunft. Seine Augen strahlen im Gespräch mit unserer Redaktion. "Im Herzen bin ich Dorfpfarrer" und nach zehn Jahren "Unruhestand" packt er es nochmals an. "Alles zur größeren Ehre Gottes" ist sein Leitspruch. Zum Gespräch mit unserer Redaktion kommt er sportlich per E-Bike, trotz stürmischem Wetter. Aufgeschlossen erzählt er dann über seine künftige Arbeit: Ernst Burmann ist dann die Hauptvertretung nach Pfarrerin Barbara Vollmer, die jüngst in Weidenstetten in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Pfarramtsführung und damit auch die künftige Form der Zusammenarbeit der Gemeinden organisiert Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers. Dieser Regelung konnte auch seine Frau Gabriele zustimmen. Gabriele Burmann ist selbst Pfarrerin im Ruhestand und war von 1990 bis 2018 Dekanin für die Region Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen.

Weshalb führt ihn sein Weg auf die Schwäbische Alb? "Ganz einfach, die Schwäbische Alb ist landschaftlich wunderschön und ich war zwischen Mähringen, Merklingen und Asselfingen immer gerne ein Prediger am Sonntagmorgen." Außerdem gelte in Württemberg nicht die "Wartestands-Regelung" wie in Bayern: "Wer ein politisches Mandat hat, lässt das kirchliche Amt ruhen." Ernst Burmann ließ sich nämlich vor vier Jahren für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Stadt- und Kreistag wählen. Die politischen Ämter will er bis 2026 verantwortungsvoll ausfüllen.

Nichts wünscht er den Gemeinden mehr, als die Besetzung der Stelle mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer mit Wohnsitz im Pfarrhaus Weidenstetten. Doch Ernst Burmann ist es nicht bange, denn es steht fest, dass Ruheständler und Prädikanten auch Gottesdienste übernehmen und Pfarrerin Vollmer die Konfirmationsgottesdienste im Mai abhalten werde. Denn zu Burmanns Arbeit gehören auch die sogenannten Kasualien, also Taufe, Trauung und Beerdigungen. Nicht zu vergessen das Kennenlernen der Gemeindeglieder und die Seelsorge. Dazu hat er sich vorgenommen, Vertrauen aufzubauen. Bei Hausbesuchen wolle er sich vorstellen und "nur für mich" ein Foto als Gedächtnisstütze machen, um zu Hause die Namen auf den Bildern säuberlich zu notieren: "Zwei bis drei Begegnungen braucht's dann schon, um mir Gesichter und Namen zu merken." So habe er es auch in seiner Pfarrstelle in Elchingen (von 2010 bis 2014) erfolgreich gehalten.

Mit Zug und E-Bike auf die Schwäbische Alb

"Unser Auto werde ich möglichst wenig nutzen", sagt Ernst Burmann, wenn es um die Frage geht, wie der Ruheständler überhaupt zu seinen Arbeitsstellen kommt. Alles hat er schon erprobt: Es gibt werktags ab Rathaus Ulm eine hervorragende "Schnellbuslinie in alle vier Ortschaften", dazu eine stündliche Zugverbindung ab Ulm über Beimerstetten bis Weidenstetten, um dann mit dem mitbeförderten E-Bike das hügelige Gelände in kurzer Zeit zu überwinden. Dabei schwärmt er von den "drei wunderschönen Kirchen mit imposanten Türmen" in Holzkirch, Neenstetten und Weidenstetten, die er als Erstes erblicke, wenn er in freier Natur zu seinen Gemeinden radle.

Ernst Burmann wurde 1949 in Aue, im Ansbacher Land geboren. Nach Schule und Studium hatte er Vikars- und Pfarrstellen in Baden-Württemberg und Bayern. Die Ordination erfolgte 1974 in Balingen. 1972 heiratete er seine Frau. Zur Familie Burmann gehören drei Kinder, neun Enkelkinder und seit vier Jahren Pudel Katta.

Hinzu kam die Gründung der "Burmann-Agentur" für Gruppenreisen – die hat er jetzt abgemeldet; er war Reiseleiter ("Ich zeige gerne Schönes") und Gründer des Espresso-Seminars. Außerdem hatte Ernst Burmann mehrere erfolgreiche Fernsehauftritte, etwa bei "Wetten dass" oder bei "Deutschlands Superhirn". Astronomie, die schönen Künste, Kirchengeschichte und Fotografie stehen außerdem in seinem Focus. Täglich stellt er zudem auf Facebook ein "Lebenszeichen", wie er es nennt.