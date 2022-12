Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt endet mit gemischten Gefühlen

Plus Für die Beschicker war der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm eine Enttäuschung. Die Stadt Neu-Ulm hat eine komplett andere Wahrnehmung.

Der mittelalterliche Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt ist einzigartig im Landkreis. Zwischen Spielzeugschwertern, historischen Gewändern und Holzschmuck können Besucherinnen und Besucher alljährlich auf dem Rathausplatz und dem Johannesplatz in mittelalterliche Sphären eintauchen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte der Markt mit dem besonderen Flair wieder stattfinden. Vieles sprach für einen erfolgreichen Verlauf – am vorletzten Öffnungstag sind die Beschicker jedoch kaum zufrieden.