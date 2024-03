"Bürgerbahn statt Größenwahn" - Protest gegen ICE-Neubaustrecke zwischen Steinheim und Straß

Mit Fackeln demonstrierte die Bürgerinitiative Schwabentrasse gegen die geplante ICE-Trasse.

An der deutschlandweiten Aktionen des Aktionsbündnisses Bahn Bürgerinitiativen Deutschland (ABBD) unter dem Motto "Bürgerbahn statt Größenwahn" beteiligten sich auch Menschen der Region.

Die Bürgerinitiative Schwabentrasse markierte die "türkisfarbene Trasse" zwischen der Buchbergstraße Steinheim und der Roth in Straß mit Fackeln. Die Protestierenden halten den Bau einer völlig neuen ICE-Strecke durch Bayerisch Schwaben zwischen Neu-Ulm und Augsburg -um 14 Minuten einzusparen - für absolut unverhältnismäßig.

Umdenken in der Verkehrspolitik gefordert

Die Initiative fordert ein Umdenken in der Verkehrspolitik, einen Deutschlandtakt, der den regionalen Schienenverkehr berücksichtigt und einen Zielfahrplan mit Fokus auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. In ganz Deutschland würden gigantische neue Hochgeschwindigkeitstrassen für den Fernverkehr der Bahn geplant, ohne Rücksicht auf den Flächenverbrauch und die Schädigung von Mensch, Umwelt und Natur, heißt es in einer Pressemitteilung. (AZ)

