Ohne Führerschein, aber wohl unter Kokain-Einfluss: Polizei stoppt Autofahrer

Positiv auf Kokain ist am späten Donnerstagabend ein 46 Jahre alter Autofahrer in der Neu-Ulmer Friedenstraße getestet worden. Beamte der Neu-Ulmer Polizei unterzogen den Mann gegen 23.10 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Einen Führerschein habe er nicht vorzeigen können. Nach dem Überprüfen seiner Daten habe sich herausgestellt, dass der 46-jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Zudem habe der Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren unter anderen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)