Polizei verhindert wohl Massenschlägerei am Neu-Ulmer Bahnhof

Am Montagabend melden mehrere Zeugen eine Auseinandersetzung einer größeren Gruppe Jugendlicher. Die Polizei spricht Platzverweise aus.

Die Polizei hat am Montagabend auf dem Neu-Ulmer Bahnhofsvorplatz eine größere Ansammlung an Jugendlichen aufgelöst, die zuvor offenbar in Streit geraten war. Wie die Polizei mitteilt, gingen mehrere Notrufe ein, nach denen die Gruppe wohl kurz vor einer körperlichen Auseinandersetzung stand. Die Polizei eilte mit mehreren Streifenbesatzungen zum Bahnhof und sprach gegen die Beteiligten einen Platzverweis aus.

Nicht alle Jugendlichen kamen der Anweisung nach, weswegen mehrere von ihnen in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiinspektion gebracht wurden. Den genauen Hintergrund der Streitigkeiten und welche Personen in welcher Art an der Auseinandersetzung beteiligt waren, konnte nicht mehr ermittelt werden. Die Polizei übergab die in Gewahrsam genommen Jugendlichen schließlich an ihre Eltern. (AZ)