Neu-Ulm

vor 48 Min.

Premiere in Neu-Ulm: Victoria zeigt neue Helene Fischer Tribute Show

Plus Sängerin Victoria nennt sich "Deutschlands Helene Fischer Double Nummer 1". In der Ratiopharm Arena zeigt sie, wie nah sie ihrem Idol wirklich kommt.

Von Franziska Wolfinger

"Schönen guten Abend, Ihr Lieben!" Bis hin zur Publikumsansprache versucht Sängerin Victoria Kern ihrem Vorbild nachzueifern. Seit gut zehn Jahren ist sie als Helene Fischer-Double unterwegs, bislang solo, jetzt auch mit Band. Ihre neue "Helene Tribute Show" feierte nun Premiere in der Ratiopharm Arena.

Es ist durchaus beeindruckend, wie nah sich die blonde Sängerin im Laufe der Jahre an das Original herangearbeitet hat, auch was Tonfall, Stimmlage, Vokabular und Gestik betrifft. Seit mehr als zehn Jahren befasse sich die Sängerin eigenen Angaben zufolge ausschließlich mit dem Phänomen Helene Fischer. Insbesondere bei den älteren Liedern der Schlagerqueen - zum Beispiel "Fehlerfrei" oder "Mit keinem Andern" klingt Victoria dem Original zum Verwechseln ähnlich, in den höheren Tonlagen aber ist der Unterschied dann doch wieder deutlicher zu hören.

