Premierenkarten für "SOLO oder Die große Liebe finden" zu gewinnen

Das Theater Neu-Ulm spielt ab Samstag das Stück "SOLO oder Die große Liebe finden". Wir verlosen Ticktes für die Premiere.

Das Theater Neu-Ulm feiert am kommenden Sonntag seine letzte Premiere des Jahres. Motto: Das Beste kommt zum Schluss. Gemeint ist damit das kabarettistische Einzelstück "SOLO oder Die große Liebe finden".

Heinz Koch, der das Theater gemeinsam mit Claudia Riese leitet, übernimmt die Hauptrolle. Als Sidekick und Stammkneipenhocker wurde der Münchener Komparse Wolfgang Schmitt gewonnen. Im Stück spiele unter anderem die Resilienz eine gewisse Rolle, die Fähigkeit also, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung durchzustehen, auch in Beziehungs-Miseren nicht den Kopf zu verlieren, bewirbt das Theater Neu-Ulm die Premiere. Im Stück wird auf die Strategie zurückgegriffen, alles Negative einfach auszublenden, sich auf etwas Positives zu konzentrieren und darauf das Weiterleben aufzubauen.

Insofern habe die Arbeit an "SOLO oder Die Große Liebe Finden" auch real mit dem Leben der Theaterleute zu tun, weil sie mit ihrer Arbeit in diesem Jahr der großen Krisen einen Weg gefunden haben, den Kopf nicht zu verlieren, schreiben Koch und Riese.

Unsere Redaktion verlost für die Premiere am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr insgesamt 5 mal 2 Tickets. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Solo" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können sich die Karten dann an der Abendkasse abholen.

