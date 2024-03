Probefahrt endet in Diebstahl: Mann haut in Neu-Ulm mit Motorrad ab

Führerschein und Pass zeigte der Mann im Autohaus vor und kam dennoch nach zwei Stunden nicht mit dem Motorrad zurück. Die Polizei in Neu-Ulm ermittelt jetzt.

Ein 31-Jähriger soll am Mittwochnachmittag in Neu-Ulm in einem Autohaus um eine Probefahrt mit einem Motorrad gebeten haben. Weil der Mann seinen Führerschein und seinen Pass vorzeigte, händigte ein Mitarbeiter ihm eine Maschine im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages zur Probefahrt aus. Nachdem der Kunde nach zwei Stunden nicht mehr zurückgekehrt war, wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm verständigt. Die hat nun die Ermittlungen wegen Unterschlagung aufgenommen. (AZ)