Neu-Ulm

vor 18 Min.

Putte startet in ihren neuen Jahreszyklus "Shifts and Shakes"

Plus Zur Kulturnacht in einer Woche wird es auch in der Putte wieder etwas zu sehen geben. Der irakischstämmige Künstler Raisan Hameed macht den Auftakt im neuen Zyklus, der sich mit den großen Umbrüchen unserer Zeit befassst.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Die Putte startet in ihren neuen Jahreszyklus. Das Motto diesmal: "Shifts and Shakes", unter dem der Projektraum in der Brückenstraße in den kommenden zwölf Monaten die vielen Umbrüche unserer Zeit aufgreifen will. Los geht es mit der Vernissage zu "Broken Paths", der ersten von vier geplanten Ausstellungen, in der Kulturnacht am Samstag, 16. September.

Für Elisabeth Würzl und Michael Schlecht ist es nun das zweite Jahr als Kuratoren-Team der Putte. Das gewählte Motto ist für sie die logische Fortsetzung des letzten Jahreszyklus, bei dem sie sich unter dem Titel "Unboxing realities" mit den verschiedenen Möglichkeiten, Wirklichkeiten zu konstruieren, auseinandergesetzt hatten, sagt Würzl. So war etwa Simon Kießler mit seinem Malbagger zu Gast oder auch David Rimsky-Korsakow und Angelika Dendorf mit einer klangvollen Botanikinstallation.

