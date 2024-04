Neu-Ulm/Senden/Nersingen

vor 16 Min.

"Totaler Räumungsverkauf": Verwirrung um Depot-Filialen von Neu-Ulm bis Senden

Totaler Räumungsverkauf: Depot in Senden setzt auf Abverkauf im Iller-Center. Auch in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie stehen die Zeichen auf Räumung

Plus Große Buchstaben kleben im Iller-Center und der Glacis-Galerie an den Schaufenstern: Der Dekoladen plakatiert – mal wieder – so, als ob die Pleite bevorstehen würde.

Von Oliver Helmstädter

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob das Aus für die Depot-Filialen in Senden und Neu-Um kurz bevorstehen: Räumungsverkauf und "Alles muss raus" steht in großen Lettern auf den Schaufensterscheiben. Insbesondere im ohnehin gebeutelten Iller-Center in Senden dürften die Sorgenfalten tief sein.

Es war schon mal abwechslungsreicher in Senden von der Berliner Straße kommend durch die erst 2021 sanierte Ladenzeile in Senden zu bummeln. Es begrüßt ein dicker Leerstand: Im Oktober vergangenen Jahres schloss bereits der Unterwäschespezialisten Schiesser. Auch das Doppelgeschäft Camp David/Soccx ist draußen, sodass nun drei Geschäfte allein in der Passage leer stehen. Und jetzt plakatiert auch noch Depot den totalen Räumungsverkauf.

