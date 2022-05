Sex im Keller: Angeklagter soll unerlaubt gefilmt haben

Plus Ein Neu-Ulmer filmt sich beim Sex mit einer Bekannten. Sie behauptet, davon nichts gewusst zu haben, und zeigt ihn an. Er tischt eine ganz andere Version auf.

Dass sich der Geschlechtsverkehr im Kellerabteil vollzogen hat, sei vergleichsweise logisch in Anbetracht der beengten Wohnverhältnisse der Familie. Schließlich habe der Angeklagte kein eigenes Zimmer, somit diene ihm der Keller als "Rückzugsraum", erklärt der Verteidiger eines Neu-Ulmers, der sich aktuell wegen einer pikanten Geschichte vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten muss. Und der Angeklagte fügt noch hinzu: "Hier habe ich auch immer wieder gekifft oder Bier getrunken, damit meine Mutter es nicht mitbekommt." Doch im Juli vergangenen Jahres war jenes Kellerabteil auch Schauplatz eines Vorfalls, der den heute 23-Jährigen nun vor Richter Thorsten Tolkmitt geführt hat.