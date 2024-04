Neu-Ulm

Stadt verkauft wieder Birken fürs Maibaumstellen

Bäume fürs Maibaumstellen verkauft die Stadt am 30. April im Widenmannwald.

Bei einer Aktion im Widenmannwald in Neu-Ulm sind am 30. April Maibäume erhältlich. Was Interessierte dabei beachten sollten.

Verliebte aufgepasst: Mit Blick auf den Feiertag 1. Mai und die Tradition des Maibaumstellens verkauft die Stadtverwaltung Neu-Ulm am Dienstag, 30. April, wieder Birken aus dem städtischen Widenmannwald. Egal, ob Bäumchen oder stattlicher Baum: Beim Verkauf finde garantiert jeder die passende Birke für seine Angebetete, seinen Angebeteten oder auch geschätzte Bekannte oder verdiente ehrenamtlich Engagierte, verspricht die Stadt Neu-Ulm. Hier findet der Maibaumverkauf in Neu-Ulm statt Die Bäume für die Aktion werden dem Wald im Rahmen der Jungbestandspflege entnommen. Kleine Maibäume kosten zehn Euro, die größeren Exemplare zwischen 15 und 20 Euro. Der Verkauf findet von 15 bis 17 Uhr im Widenmannwald statt. Das Waldstück liegt zwischen Schwaighofen, Reutti und Finningen. Die Verkaufsfläche ist an der Abbiegung „Alte Römerstraße 2“ beziehungsweise der Bushaltestelle „Schwaighofen Riedswirtshaus“ in Richtung Finningen zum Eulesweg. Auf diesem Lageplan ist zu sehen, wo die Birken verkauft werden. Foto: Stadt Neu-Ulm Die Stadtverwaltung bittet darum, dass geeignete Transportmöglichkeiten für den Abtransport der Birken sowie entsprechendes Befestigungsmaterial mitgebracht werden. Bei Fragen können sich Interessenten vorab telefonisch unter der Nummer 0173/3012725 an den städtischen Waldarbeiter Rolf Wiedenmann wenden. (AZ)

