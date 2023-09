Stromausfall in Burlafingen: Das sagen die SWU zur Ursache

750 Haushalte in Burlafingen waren am Mittwoch knapp eine Stunde ohne Strom. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm äußern sich auf Nachfrage zur Ursache.

In Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist am Mittwochmittag zu einem Stromausfall gekommen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) auf Nachfrage mitteilen, trat die Störung gegen 11.20 Uhr auf.

Betroffen waren demnach circa 750 Haushalte in den Straßen Flurstraße, Gerstmayerstraße, Thalfinger Straße, Waidmannstraße und Lindenstraße. Als Ursache wird ein Kurzschluss in einer privaten Trafostation angegeben. Was zu dem Kurzschluss geführt hat, gilt bislang als unbekannt. Gegen 12.15 Uhr, also nach knapp einer Stunde, sei die Störung behoben gewesen, heißt es. (krom)