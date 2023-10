Tattoo-Convention: Die Ratiopharm-Arena steht im Zeichen der Körperkunst

Manche haben spontan zugeschlagen, andere lange überlegt: Bei der Tattoo-Convention wurden viele gestalterische Entscheidungen fürs Leben getroffen.

Die Erstauflage der Tattoo-Convention in Neu-Ulm liegt gerade ein Jahr zurück. Vor einem halben Jahr gastierte der Tattoo-Zirkus schon wieder in der Gegend, nämlich im Vöhringer Eychmüller-Haus, und am Wochenende bereits erneut in der Ratiopharm-Arena. "Da müssen doch allmählich die blanken Hautpartien knapp werden, oder?" Jürgen Kuhn vom Messeveranstalter Discomakers scheint sich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt zu haben. Neu-Ulm sei ausgebucht, verweist er auf das ungebrochene Interesse der Anbieter, und die 2000-Besucher-Marke vom Vorjahr würde wohl ebenfalls wieder erreicht. Die 70 vertretenen Studios, der Rundgang zeigte es, hatten rundweg gut zu tun.

Bei Albert Hutnick wird der Platz für neue Tattoos tatsächlich allmählich knapp: "Das erste habe ich mir mit 17 stechen lassen." Jetzt ist er 58, Multi-Bildträger, und die Frühwerke werden allmählich unansehlich. Am Stand von Crack Pear wird ihm geholfen. Der Illertisser erhält dort ein neues Tattoo als Überzeichnung eines alten, das verblasst ist. Einen Löwenkopf hat er sich als Motiv dafür ausgesucht, ein Tier, das ihn fasziniere. Tiere zählten zu seinen Lieblingsmotiven, aber längst nicht nur solche mit majestätischer Ausstrahlung. Ein Frosch ist in der Sammlung ebenfalls vertreten, und noch was ganz anderes: die Namen der Enkel. Die Sammlung spricht für Flexibilität.

70 Aussteller bei der Tattoo-Convention in der Ratiopharm-Arena

Was die Motive betrifft, steht den Fans von Tattoos tatsächlich ein immenses Arsenal an Möglichkeiten zur Auswahl: von Mandala bis gegenständlich, von Pirat bis Nixe, ausgeführt je nach Präferenz in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, für welche die Szene eine ganz eigene Fachsprache entwickelt hat.

Der Rotmilan, den sich Jessica Gerlach aufs Schienbein tätowieren lässt, firmiert unter "neo-traditionell", wie der Stecher erläutert. Hieronymus Röhrig ist eine der Größen in der Szene, bekannt für mehrfarbige und aufwendige Arbeiten. Fünf, sechs Stunden wird Gerlach auf seiner Pritsche zubringen müssen, ihr Partner hält derweil ihre Hand: "Nein, nein, nicht zum Trost." Der Schmerz sei auszuhalten, meint die Kundin, die eine längere Anreise aus dem Odenwald in Kauf genommen hat, um sich in die Hände des Künstlers ihres Vertrauens zu begeben.

Menschen kommen aus weitem Umkreis für Tätowierung nach Neu-Ulm

Ist das Kunst, sind das Künstler? Für den Veranstalter ist die Frage eindeutig mit Ja zu beantworten. Alles eine Frage der Perspektive. Kunden, die keine eigenen Ideen oder Vorlagen mitbringen können sich an den Ständen aus einem Fundus an Motiven bedienen wie an einem Wühltisch.

Hannah Mair muss sich darüber nicht den Kopf zerbrechen, Sie ist mit ihrer Freundin Leonie Pickel aus der Dillinger Gegend angereist und hat sich eher spontan, wie sie sagt, für ein Tattoo entschieden, bestehend aus den Worten "Dankbarkeit und Vertrauen", ihrem Lebensmotto. Auf den Rücken der Freundin kommt gleich nach dem Gespräch was mit Bergen und Meer: "Die Idee kam mir vor drei Tagen."