Neue Turnhalle fürs Lessing-Gymnasium: Die Stadt Neu-Ulm hat viele Fragen

Lokal Grundsätzlich ist die Stadt mit den bisherigen Eckpunkten der Planung einverstanden. Allerdings knirscht es ein wenig im Detail.

Eigentlich freuen sich im Neu-Ulmer Stadtrat alle, dass der Kreis nun langsam Ernst macht mit dem Neubau des Lessing-Gymnasiums. Allerdings gab es bei der jüngsten Sitzung doch einige kritische Anmerkungen und Bedenken. Das fing beim Geld an, das die Stadt für eine Turnhalle beizusteuern hat, und endete bei den Parkplätzen, denn: Schülerinnen und Schüler müssten ihre Fahrzeuge im benachbarten Parkhaus abstellen und auch dafür bezahlen. Kostenlose Stellplätze für Gymnasiasten will die Stadt nicht bereitstellen.