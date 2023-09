Neue Kirchen-Ausstellung: Neu-Ulm steht für Petrus und Ulm für Paulus

Eine grenzüberschreitende Doppelausstellung verbindet die evangelischen Kulturkirchen in Ulm und Neu-Ulm. Sie heißt bezeichnenderweise "Wie Feuer und Wasser".

Petrus und Paulus sind zwei Säulen des Christentums - aber die beiden Männer dürften wie Feuer und Wasser gewesen sein. Der Judenchrist Petrus, Verleugner Christi, aber auch Gründer der Gemeinde in Rom, und der Grieche Paulus, der den neuen Glauben für Nichtjuden öffnete, aber Frauen explizit zum Schweigen in der Gemeinde aufforderte, waren wohl nicht die besten Freunde.

Namensgeber zweier Kirchen in Neu-Ulm und Ulm mit ähnlicher Geschichte

Beide Nachfolger Christi sind Namensgeber zweier Kirchen in Neu-Ulm und Ulm mit ähnlicher Geschichte - und jetzt einer neuen Kooperation im Bereich der Kunst. Die erste Doppelausstellung heißt bezeichnenderweise „Wie Feuer und Wasser“.

Hinter dem Kunstprogramm in der Neu-Ulmer Petruskirche steht Jean-Pierre Barraud, Kunstbeauftragter im Kirchenkreis Augsburg-Schwaben; hinter der Kunst in der gern als Konzertkirche genutzten Ulmer Pauluskirche steht Andrea Luiking, Leiterin des Ulmer Hauses der Begegnung und zu 25 Prozent ihrer Stelle Pfarrerin für Kulturarbeit an der Pauluskirche. Für unterschiedliche Landeskirchen tätig, haben Barraud und Luiking eine verbindende Kunst-Kooperation der beiden Kulturkirchen beschlossen, deren erstes Projekt nun eine Doppelausstellung ist - und wie könnte eine solche Kooperation über die bayerisch/baden-württembergische Landesgrenze hinweg besser starten als mit „Wie Feuer und Wasser“?

Das Element Feuer wird in der Petruskirche künstlerisch umgesetzt

Mit dem Element Feuer, in der Petruskirche künstlerisch umgesetzt von der Berliner Künstlerin Ulrike Mohr, und dem Element Wasser, das Besuchern der Pauluskirche im Rahmen einer Installation die Möglichkeit gibt, selbst Wasser zu schöpfen und mit dem Element, das Grundlage des Lebens, aber wie das Leben selbst nicht festzuhalten ist, im doppelten Wortsinn schöpferisch umzugehen. In gemeinsamen Aktionen wird die Kooperation ebenfalls deutlich: Ein Kunstspaziergang von Paulus nach Petrus mit Andrea Luiking und Jean-Pierre Barraud findet am 30. September um 17 Uhr statt. Zum Abschluss des ersten gemeinsamen Projekts gibt es am 15. Oktober einen Kunstgottesdienst in Petrus mit beiden Pfarrern und der Künstlerin Ulrike Mohr.

Ulrike Mohr zeigt in der Petruskirche Arbeiten mit Köhlerkohle und verkohlten Naturmaterialien wie Samen, Früchten und Nüssen und mit verkohltem Holz. Die Ausstellung im Altarraum der Petruskirche wurde bereits etwas früher eröffnet als Janina Schmids „Fountain“-Installation in der Pauluskirche, für die Stühle im Zentrum der Kirche beiseite geräumt wurden, was die von Klaus Arnold geschaffenen Bogenmuster im Terrazzoboden auf überraschende Weise wahrnehmbar macht. Die Brunnen-Installation der freischaffenden Ulmer Künstlerin belebt die historische Arbeit des Wasserschöpfens am Brunnen wieder. Tücher, mit denen vertropftes Wasser aufgewischt werden kann, sind Teil der Installation und lassen die Feuchtigkeit wieder in die aufgestellten Gefäße tropfen.