Verlosung: Literaturfestival "Nu:Lit" geht in den Endspurt

Noch zwei humorlastige Literaturabende stehen im Programm von "Nu:Lit" an. So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel für die beiden Veranstaltungen teil.

Endspurt für das neue Neu-Ulmer Literaturfestival "Nu:Lit": Diesen Freitag und Sonntag stehen noch zwei humorvolle Literaturabende auf dem Programm. Unsere Redaktion verlost jeweils drei mal zwei Karten für die Lesung "Über Leben mit Tier" mit Katharina Hacker und den Jaques-Tati-Abend mit Mitgliedern des Ulmer Theaters.

Am Freitag, 24. Mai, spricht Festivalgründer Florian L. Arnold in der Kirche St. Margaretha mit Katharina Hacker, Schriftstellerin und vielfache Tierbesitzerin. Sie erklärt: "Sagen wir, ich habe mir Tiere angeschafft der Unterhaltung wegen. Vielleicht hätten es dafür nicht vierzehn sein müssen. Aber manche reden nicht mit mir." In Kurztexten blickt Hacker mit feinem Humor auf uns Menschen, unser Leben in dieser Welt und auch über das Leben mit Haustieren.

Autorin Katharina Hacker bringt ihre Texte über das Leben mit Tieren mit zum Literaturfestival "Nu:Lit". Foto: Dirk Nayhauss

Der Abschlussabend (Sonntag, 26. Mai, bei Blumen Weimar) ist dann dem französischen Schauspieler und Filmemacher Jacques Tati gewidmet, und zwar unter dem Motto "Der Visionär: (Fast) alles über Jaques Tati". Tatis Monsieur Hulot, unverkennbar mit Pfeife, Regenschirm und gestreiften Socken, ist eine geniale Slapstick-Kreation, die das Publikum auf der ganzen Welt bis heute lachen lässt. Gunther Nickles und Christel Mayr vom Theater Ulm lesen Texte zu, von (und mit?) Jacques Tati, aus der Biographie und aus Büchern zu seinen Filmen. Christian Katzschmann (Chefdramaturg Theater Ulm), Roman Pliske (Verlagsleiter Mitteldeutscher Verlag) und Florian L. Arnold versuchen der besonderen komischen Magie der Filme auf die Schliche zu kommen, dazu spielt Salvo La Ferrera Klänge aus dem Tati-Universum.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Wer Freikarten gewinnen möchte, kann an per E-Mail an gewinnspiel@nuz.de an unserer Verlosung teilnehmen, im Betreff einfach "Nu:Lit Tati" oder "Nu:Lit Leben mit Tier" angeben. Einsendeschluss ist Freitag, 10 Uhr. Die Gewinner werden anschließend zeitnah per E-Mail benachrichtigt und können sich ihre Tickets dann an der Abendkasse abholen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)