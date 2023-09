Neu-Ulm

Von Karagwe nach Neu-Ulm: Feuerwehrmann aus Tansania hospitiert in Deutschland

Der Feuerwehrmann Hassan Baraka Rasuli aus Tansania ist am Dienstag in Ulm angekommen. Für sechs Wochen wird er bei der Feuerwehr Neu-Ulm um Raphael Kömp (l.) hospitieren.

Plus Hassan Baraka Rasuli aus Tansania absolviert ein sechswöchiges Praktikum bei der Neu-Ulmer Feuerwehr. Mit dem Erlernten will er die Feuerwehr in seiner Heimat unterstützen.

Von Florian Lang

Zunächst bemerkt der junge Mann aus Tansania sein Empfangskomitee gar nicht. Mit seinem kleinen rosa Koffer sitzt er auf einer Bank am Bahnsteig im Ulmer Hauptbahnhof und wirkt ein bisschen verloren. "Ich hol' ihn mal", sagt Raphael Kömp fröhlich und macht sich auf den Weg. Als Hassan Baraka Rasuli die Pressevertreter und Kömps Kollegen der Feuerwehr Neu-Ulm entdeckt, beginnt er zu strahlen. Er wickelt sich in die Fahne seines Heimatlandes, die ihm die Feuerwehrmänner reichen und posiert lächelnd für Fotos. Sechs Wochen lang wird der Austauschfeuerwehrmann aus Ostafrika in Neu-Ulm sein Handwerk verfeinern - und dabei nicht geschont.

Der Praktikant aus Tansania wird bei der Feuerwehr Neu-Ulm ausgebildet

"In seiner Zeit hier wird er jeden Einsatz während seiner Dienstzeit mitfahren und dabei so gut eingebunden wie es möglich ist", betont Kömp. Seit zwei Jahren ist der Neu-Ulmer Feuerwehrmann Mitglied des European Support Teams, das sich zum Ziel gemacht hat, den Aufbau und die Entwicklung von Rettungskräften in Afrika zu fördern. Seit 2017 sammelt der Verein Spenden, organisiert Ausrüstung und Fahrzeuge und schickt jedes Jahr Ausbilder nach Kenia und Tansania. Dazu kommt das Austauschprogramm, durch das es Rasuli als Praktikant in das rund 7000 Kilometer von seiner Heimat Karagwe entfernte Neu-Ulm verschlagen hat.

