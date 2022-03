Was macht Reinz in Neu-Ulm, wenn der Verbrennungsmotor ausstirbt?

Reinz in Neu-Ulm setzt auf metallische Bipolarplatten für Brennstoffzellenstacks. Der Stack generiert die elektrische Energie, die das Brennstoffzellenfahrzeug antreibt. Ein Stack ist ein Stapel aus Brennstoffzellen. In jeder dieser in Serie geschalteten Zellen wird in einer sogenannten „kalten Verbrennung“ die chemische Reaktionsenergie des kontinuierlich zugeführten Wasserstoffs und Luftsauerstoffs in elektrische Energie umgewandelt.

Foto: Reinz