Neu-Ulm

Zwei evangelische Gemeinden fusionieren und wählen ein einmaliges Modell

Am Zusammenschluss der evangelischen Gemeinden in Neu-Ulm ist lang getüftelt worden. Von links: Cornelie Hänssler-Schoetensack, Ruth Simeg, Wolfgang Streiftau und Johannes Knöller.

Plus Petrus- und Erlösergemeinde in Neu-Ulm schließen sich zusammen und teilen Themen und Aufgaben zwischen Kirchen und den Pfarrern auf. Die Details.

Von Dagmar Hub

Die ersten Überlegungen begannen gerade vor einem Jahr, im Juli 2022. Zwölf Monate später steht das fertige Konzept für die nur 1,5 Kilometer Luftlinie auseinanderliegenden evangelischen Kirchengemeinden von Erlöser und Petrus und muss nur noch beschlossen werden: Die Gemeinden werden gemeinsam die Rechtsform einer Pfarrei bilden. Die Aufgaben sind so auf die Pfarrerin und die beiden Pfarrer verteilt, dass niemand das komplette Tätigkeitsfeld bearbeitet. In den Kirchen werden an jeweils zwei Sonntagen besondere Gottesdienste stattfinden.

Das Konzept ist neu, und vermutlich haben es in genau dieser Form noch keine anderen Kirchengemeinden ausprobiert: Es wird jeweils zwei "normale" Sonntagsgottesdienste und zwei besondere Gottesdienste in jeder der beiden Kirchen geben. Und zwar so verteilt, dass es den insgesamt etwa 3850 Mitgliedern der künftigen Pfarrei möglich ist, immer einen der gewohnten Sonntagsgottesdienste zu besuchen. Allerdings bekommt die Neu-Ulmer Petruskirche einmal im Monat einen Segnungsgottesdienst, die spirituell ausgerichtete Gläubige ansprechen dürfte, und einen Gottesdienst mit Schwerpunkt Kunst und Kultur. In der Erlöserkirche wird es dann, wenn in der Petruskirche die gewohnten Sonntagsgottesdienste stattfinden, zur üblichen Gottesdienstzeit Familien- und Jugendgottesdienste geben.

