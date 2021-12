12:00 Uhr

Neues Kapitel der unendlichen Geschichte des "Geisterhauses" im Ulmer Donautal?

Der Rohbau an der Illerstraße 179 und 181 in Ulm im Donautal ist schon ein gewohntes Bild.

Plus Seit Jahrzehnten wird ein Rohbau an der B311 im Donautal von Obdachlosen genutzt. Nun scheint eine neue Nutzung in Sicht.

Von Oliver Helmstädter

Ist es das Ende des Geisterhauses an der B311? Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, sei nun eine Bauvoranfrage bei der Ulmer Bauverwaltung eingegangen.

