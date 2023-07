Oberelchingen

Elchinger Musiktage: Vergessene Musik neu entdeckt

Die ersten Elchinger Musiktage haben begonnen, und zwar mit einem Ausflug in die Elchinger Musikgeschichte. Die Kulisse der barocken Klosterkirche lieferte die passende Atmosphäre.

Plus Unter dem Motto "Neubeseelt" ging das neue Elchinger Musikfestival an den Start. Das Auftaktkonzert machte deutlich, dass auch Elchingen auf eine überraschend reiche Musikhistorie zurückblickt.

Von Franziska Wolfinger

Es war Musik, die nahezu in Vergessenheit geraten war, die nun in der Klosterkirche Oberelchingen erklang. Zum Auftakt des neuen Festivals "Elchinger Musiktage" haben die Initiatoren barocke Melodien ausgegraben, die zum Teil seit wohl 250 Jahren nicht mehr gespielt wurden und jetzt in den Ort zurückkehrten, für den sie einst geschrieben wurden. Das Publikum war eingeladen zu einer Entdeckungsreise durch die Elchinger Musikgeschichte - und die entpuppte sich als erstaunlich umfangreich.

Klöster als musikalische Zentren

Klöster waren über viele Jahrhunderte Zentren für Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft - das ist bestens bekannt. Vergessen wird dabei oft, dass diese Einrichtungen auch für die Entwicklung und Entstehung neuer Musik eine bedeutende Rolle spielten. Berthold Büchele jedoch ist Experte auf diesem Gebiet und führte als Moderator durch das Konzert am Donnerstagabend. 13 Musikerinnen und Musiker ließen unter der Leitung von Franz Raml die alte Elchinger Musik in der prächtigen Barockkulisse der Klosterkirche wieder lebendig werden. Auch Festivalleiterin Brigitta Ambs selbst war als Sängerin mit dabei.

