Auto unversperrt – Dieb greift zu

Auf einem Supermarktparkplatz bedient sich eine unbekannte Person verbotenerweise in einem Hyundai. Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstag hat eine unbekannte Person Gegenstände aus einem unversperrten schwarzen Hyundai gestohlen. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hauptstraße in Pfaffenhofen abgestellt. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Ereignet hat sich die Tat zwischen 9.45 und 11 Uhr. Wer Angaben zum Täter oder zur Täterin machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, melden. (AZ)