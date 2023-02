Eltern müssen in Pfaffenhofen bald mehr für die Kita bezahlen

Weil die Kosten für die Kinderbetreuung in die Höhe schießen, beschließt der Marktgemeinderat Pfaffenhofen eine Erhöhrung der Gebühren ab September 2023.

Der Pfaffenhofener Marktgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung in der Gemeinde beschlossen. Ab September 2023 müssen Eltern für Kinder in den Krippen unabhängig vom Betreuungszeitraum monatlich zehn Euro mehr bezahlen, für die Betreuung von Schulkindern steigen die Gebühren um durchschnittlich 45 Prozent. Die Betreuung in den Kindergärten war bisher aufgrund eines staatlichen Zuschusses kostenlos, je nach Betreuungszeitraum sind nun monatlich bis zu 60 Euro fällig. Die neuen Tarife gelten für alle Kindertagesstätten der Gemeinde, wodurch ein gegenseitiges Unterbieten der Einrichtungen verhindert werden soll.

Hohe Kosten für Kinderbetreuung machen die Gebührenerhöhung notwendig

Eine Erhöhung der Gebühren war bereits seit Längerem unter anderem von der Diözese Augsburg und der Arbeiterwohlfahrt als Träger der Einrichtungen in der Marktgemeinde angeregt worden. Sowohl Unterhalts- als auch Personalkosten waren seit der letzten Anpassung 2019 stark angestiegen. Durch die erhöhten Gebühren sollen für die insgesamt fünf Kindertagesstätten im Markt Pfaffenhofen jährlich rund 130.000 Euro an Mehreinnahmen generiert werden, um so dem anwachsenden Defizit entgegenzuwirken.

