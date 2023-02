Neues Feuerwehrhaus in Roth kommt (noch) nicht

Plus Das Feuerwehrhaus in Roth soll neu gebaut werden, doch im Gemeinderat finden die Entwürfe keine Mehrheit. Die Enttäuschung bei der Feuerwehr ist groß.

Eigentlich war alles angerichtet für die lang ersehnte Entscheidung hinsichtlich des neuen Feuerwehrgemeinschaftshauses in der jüngsten Pfaffenhofener Marktgemeinderatssitzung. Schon seit rund anderthalb Jahren steht fest, dass das Feuerwehrhaus in Roth neu gebaut werden soll, samt Gemeinschaftsräumen für die Vereine der Marktgemeinde. Das Architekturbüro Spiegler-Schmitt war mit der Ausarbeitung der Entwürfe beauftragt worden, die zwei finalen Vorschläge standen nun zur Abstimmung. Nach intensiven Diskussionen im Gemeinderat fand jedoch keiner der beiden Entwürfe die erforderliche Mehrheit.