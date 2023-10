Pfaffenhofen will gemeindeeigene Dächer mit PV-Anlagen ausstatten

Plus Die Marktgemeinde hat geprüft, für welche Liegenschaften Photovoltaik-Anlagen sinnvoll sind. Das ist das Ergebnis.

Der Marktgemeinderat Pfaffenhofen hatte in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause gleich eine umfangreiche Tagesordnung mit einigen wichtigen Punkten zu bewältigen. Unter anderem ging es um die Errichtung von PV-Anlagen in Pfaffenhofen und den Ortsteilen zur Erhöhung der Eigenstromversorgung.

Sie wurde letztlich vom Gremium einstimmig beschlossen. Fürs Rathaus gilt dies wegen der Nähe der Kirche als vorbehaltlich. Wenn eine PV-Anlage dort genehmigungsfähig ist, soll sie errichtet werden, wobei auf eine entsprechende Optik Wert gelegt werden müsse, hieß es.