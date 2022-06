Erfolgreicher Telefontrick: Rentner aus Pfaffenhofen verliert 15.000 Euro

Mit der Microsoft-Masche hatte ein Gauner Erfolg in Pfaffenhofen. Nun fehlt auf dem Konto des Opfers viel Geld.

Ein 82 Jahre alter Mann aus Pfaffenhofen ist Opfer eines Trickbetrügers geworden und hat dabei viel Geld verloren. Der Täter hatte sich als angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgegeben.

Am Montagmittag erhielt der alte Mann einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Während des mehrere Stunden dauernden Telefonats wurde der Rentner angeleitet, zusätzliche Software aus dem Internet herunterzuladen und auf seinem Rechner zu installieren, damit der angebliche Microsoft-Mann "Hacker von seinem PC entfernen könne".

Und plötzlich waren 15.000 Euro weg

Am nächsten Tag musste der Senior feststellen, dass ein Unbekannter per Onlinebanking von seinem Konto insgesamt vier Überweisungen auf deutsche Konten und auch Konten im europäischen Ausland in einer Gesamthöhe von beinahe 15.000 Euro vorgenommen hatten. Eines der verwendeten Konten ist der Polizei bereits aus zahlreichen anderen Betrugsfällen bekannt. Sie versuchte, die Überweisungen zu stoppen und rückgängig zu machen. (AZ)

