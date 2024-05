Prien/Ulm

vor 17 Min.

"Sturm der Liebe": Ex-Intendant vom Theater Ulm steigt im Luxushotel ab

Plus Andreas von Studnitz war bis 2018 Intendant des Ulmer Theaters. Im Ruhestand ist der 70-Jährige aber nicht angekommen. Als "neues altes Gesicht" zieht es ihn nun vor die Fernsehkameras.

Von Dagmar Hub

Im Februar feierte der frühere Ulmer Theaterintendant Andreas von Studnitz seinen 70. Geburtstag – und startet noch einmal richtig durch: "Ich will sehen, was geht", erzählt von Studnitz, der jetzt in vier Folgen der 20. Staffel der ARD-Serie "Sturm der Liebe" den Gastronomie und Hotel-Juror Heribert Finkenstein spielt. In dieser Rolle soll er testen, ob das Luxushotel "Fürstenhof" wieder unter die Top 500 kommen darf.

Kein unwichtiger Part also. Der Fürstenhof ist immerhin Dreh- und Angelpunkt der Serie, die seit September 2005 ununterbrochen läuft. Zig Liebespaare haben sich dort gefunden, von Studnitz alias Heribert Finkenstein kümmerte sich aber erstmal nicht um die große Liebe, sondern hatte ein kritisches Auge auf Hotel und Restaurant, gibt sich überzeugend als Pferde- und Weinkenner.

